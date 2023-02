Padres de familia aceptan aplicación para sustituir botones de pánico

Autoridades de la Secretaría de Educación Pública de Baja California Sur (SEP) y la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), a través del Centro de Control, Comando, Comunicación y Cómputo (C-4), han dado a conocer que este año 2023 buscarán implementar una aplicación móvil que sustituya a los botones de pánico implementados en algunas instituciones educativas del estado.

Esta aplicación móvil será aplicada como un programa piloto en escuelas del municipio de La Paz, la finalidad del programa es mejorar la seguridad de los estudiantes.

José María Hernández Márquez, director general de Educación Básica en Baja California Sur, dio a conocer que la implantación de este programa piloto implica una capacitación para la operación de la app.

Ante la posibilidad de que esta aplicación de emergencia llegue a Los Cabos, CPS Noticias y Tribuna de Los Cabos, sostuvo una entrevista con Adriana López Monje, presidenta de la asociación de padres de familia de Los Cabos, quien indicó que anteriormente en el municipio se habían instalado botones de pánico, los cuales que dieron buenos resultados, no obstante, con las herramientas actuales es posible contar con una mejoría.

“Todos colaboramos y se pusieron botones de pánico en las escuelas, funcionó en su momento, pero creo que por los tiempos es viable que podamos utilizar las aplicaciones. El tema sería que las aplicaciones funcionarán obviamente sin que se tuviera que estar conectado a Internet, o hacer una aplicación que vaya incluida con el consumo de datos con un paquete o con la recarga de algo, o sea que no que no requiriera de datos, porque sería un problema serio tendría que ser una aplicación que no requiriera de datos”.

De acuerdo con Adriana López Monje, esta nueva aplicación debería de ser funcional con Wi-Fi, ya que le daría oportunidad a los menores que no cuenten un plan de datos, operarla sin mayor inconveniente.

“No se me hace malo, pero sí tendría que estar en esas condiciones, porque a veces los niños solo traen el teléfono para que sus padres les llamen y no traen datos, en algunas ocasiones si están dentro de la escuela se pueden conectar al wifi, pero si no, pues tendrían que hacerlo de otra forma entonces sí sería necesario que tuviera esas condiciones la aplicación”.

Con la implementación del programa piloto en instituciones educativas de La Paz, se podrán conocer los resultados de esta nueva modalidad para la sustitución de botones de pánico en instancia educativas, lo cual se espera que garantice la seguridad e integridad del alumnado sudcaliforniano.