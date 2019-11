Acertado que autoridades retomen operativos para erradicar problema de explotación infantil: Julio Castillo

El Presidente Ejecutivo del CCC indicó que se observa que está creciendo nuevamente esta situación y hay que alzar la voz para que se sepa que aquí en Los Cabos no se van a permitir estas prácticas que vulneran a la niñez

Cabo San Lucas.- El presidente ejecutivo del Consejo Coordinador de Los Cabos (CCC), Julio Castillo Gómez, consideró acertado que las autoridades de los tres niveles de Gobierno consideren entre sus prioridades retomar los operativos para inhibir y erradicar el problema de explotación infantil y toda clase de abuso contra menores en este destino, reiterando que ésta ha sido una lucha constante del organismo cúpula empresarial.

Indicó que es un tema que ha sido recurrente desde hace algunos años, estaba bastante abierto y muy permitido, se manejaba como si fuera parte de lo que diario se veía y “varias organizaciones estuvimos señalando el asunto, la PGR intervino en su momento, sabemos que siguen trabajando en esto, hemos platicado con el delegado actual, es un asunto que estaba volviendo a brotar hace algunos meses, lo comentamos y es bueno que se sigan señalando estas irregularidades para que no se permitan”, sostuvo.

Dijo que es obvio que cuando se ataca una zona y se tratan de corregir las cosas hay gente que trata de sacar provecho y busca dónde poderlo hacer, en este caso no importa el lugar dónde se esté dando, lo importante es que hay una presunta explotación de niños que no deberían estar trabajando con la edad que tienen y hasta altas horas de la noche y menos en un asunto de explotación infantil.

“Es un tema tan delicado que insistimos, es algo que no podemos permitir como sociedad, aceptarlo, callarlo ni verlo como parte del día a día, no lo podemos permitir y como sociedad tenemos que unirnos y esforzarnos por proteger a los sectores más débiles en este caso los niños es uno de ellos”, puntualizó.

Al preguntarle si se unirá a este nuevo esfuerzo de la autoridad local, dijo que el Consejo Coordinador nunca se ha salido del tema; hace algunos meses este asunto se volvió a plantear ante el Delegado de la PGR y él mismo está en esa postura.

Recordó Castillo Gómez, que hace unos meses se detuvo en Los Cabos una red de trata de personas en la que se presumía podía haber también menores de edad, es un tema que sigue en la mesa del CCC y qué bueno que otra vez se vuelva a recordar que el problema está ahí, que hay gente queriendo insistir y sorprender a la sociedad de Los Cabos y sacar provecho de manera ilegal y abusiva contra los niños, cada vez que se vean síntomas de eso hay que alzar la voz y decirlo para que se vea de fondo la solución.

“Ojalá y esta gente entienda que aquí en Los Cabos la sociedad es inmune para estos temas y que no nos vamos a cansar de denunciar y alzar la voz, no vamos a dejar estar cómodos a esta gente, que pretenda afectar a nuestra población infantil”, concluyó.