Aclara los rumores sobre la nacionalización de los ferrocarriles

Andrés Manuel López Obrador desmintió una información referente a la preparación de un plan para nacionalizar y transformar el sistema nacional de ferrocarriles durante la conferencia matutina del 12 de junio.

“Ahora sí que volaron, pero hasta el más allá, al infinito y más allá. Nunca lo hemos planteado, nunca lo he propuesto, ni en las reuniones al interior del gobierno, ni en público… Dice que vamos nosotros a nacionalizar. ¿Por qué esta nota? Para atemorizar, para crear incertidumbre, para seguir con la misma cantaleta de que somos comunistas, de que estamos actuando como en Venezuela, o de manera más nacional, como [el expresidente Luis] Echeverría. Es eso, pero es totalmente falso, completamente falso”, comentó.

El mismo día, el diario El Universal publicó una nota donde asegura que el Gobierno mexicano prepara un proyecto para recuperar el control del sistema ferroviario nacional, pues considera que su falta de competitividad ha afectado a la industria y la ciudadanía del país.

Ese proyecto, llamado Gran Visión Sistema Ferroviario Mexicano, supuestamente elaborado por la Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario (ARTF) y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), es un plan de 50 años que propone un nuevo marco legal, regulatorio y fiscal para beneficiar a todos los sectores, no sólo a las empresas que “toman decisiones siguiendo sus propios intereses”, afirma el periódico mexicano.

Por otra parte, López Obrador consideró que la privatización de los ferrocarriles durante la década de 1990 “fue una de las aberraciones más lamentables del periodo neoliberal; esto lo hizo [el expresidente] Ernesto Zedillo, de que entregó los ferrocarriles, y terminando se fue a trabajar de asesor a una de las empresas que se beneficiaron con la privatización de los ferrocarriles nacionales”.

A su vez, reiteró que, en ningún momento, durante las reuniones de su gabinete o en público, se ha planteado la posibilidad de nacionalizar los ferrocarriles.

“No tenemos en nuestros planes nacionalizar los ferrocarriles. Yo me alegré muchísimo cuando me enteré que no habían privatizado el tren del Sureste y del Istmo [de Tehuantepec]. Fíjense cuánto les importaba el sureste: nada. Ni siquiera se apropiaron de esos bienes de la nación”, dijo.