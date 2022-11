Activistas lanzan petróleo a pintura de Klimt en Viena

Dos activistas del grupo “Última Generación” arrojaron petróleo al cuadro “Muerte y Vida” del pintor austriaco Gustav Klimt exhibido en el museo Leopold de Viena como parte de una denuncia sobre la inacción ante la crisis climática.

Este hecho se da en el marco de un festejo regional que permitió el acceso gratuito al museo y que era patrocinado por la empresa petrolera OMV.

De acuerdo con los primeros informes, los manifestantes lograron ingresar el combustible fósil al interior de una bolsa de agua caliente desde donde vaciaron el contenido sobre el cristal hasta que uno de ellos fue sometido por un guardia de seguridad del museo.

Asimismo, autoridades locales informaron que si bien el cuadro estaba protegido por un cristal y eso evitó que se viera dañado, personal del museo evaluará a fondo la pintura para determinar si tuvo alguna afectación tras este hecho.

Este hecho se une al registrado hace poco más de cinco días donde activistas del mismo grupo se pegaron con adhesivo a fósiles de dinosaurios exhibidos en el Museo de Historia Natural de Viena; en este caso las dos mujeres se pegaron al pedestal donde se exhiben varios esqueletos.

Mediante un comunicado, el grupo ambientalista que se encuentra muy activo en Austria y Alemania, exige “una política de supervivencia, en lugar de la continua destrucción de nuestros medios de vida”.

Jelena Saf, 24, web developer, worries about the future of her loved ones: “I have two younger sisters. I am here to fight for their future, because our government is failing to bring this crisis under control. We are on a highway to climate hell” pic.twitter.com/q09fc8cnI6

— Letzte Generation Österreich (@letztegenAT) November 10, 2022