Urgente actualizar instrumentos normativos de desarrollo urbano en BCS

El director general de Desarrollo Urbano, Francisco Campas observó la gran necesidad que se tiene de actualizar todos los instrumentos normativos en materia de desarrollo urbano y planeación, si bien en la parte municipal se ha trabajado por parte del Instituto de Planeación también se requiere de la participación del estado y del Congreso Local.

Reconoció que el estado de Baja California Sur tiene una gran deuda hoy día en armonizar la Ley Federal de Desarrollo Urbano Asentamientos Humanos y Ordenamiento Territorial ya que desde el 2016 se actualizó esta ley a nivel federal y se tenía un plazo de 2 años para hacerlo con la local.

“En nuestro caso, la que mayormente contiene los temas es la ley de desarrollo urbano que es una ley que de acuerdo con los nuevos criterios que tiene la ley federal se quedó atrás; los temas que incluye la nueva ley muy propositiva está muy orientada al pleno de la población a que asentamientos urbanos se establezcan en zonas seguras y tengan todos servicios desde antes y no después que es la situación que estamos viviendo hoy en día, en caso particular Los Cabos con un crecimiento por encima media nacional tiene una alta demanda en materia de vivienda y la realidad es que el desarrollo no ha querido compensar esa parte lo cual ha generado toda una serie de situaciones con la venta de la tierra, las lotificaciones”.

Abundó: “Déjenme decirles debemos de tener alrededor de unas 300 hectáreas que ya están vendidas y que no están normadas y que adicionalmente presentan un rezago de infraestructura porque no cuentan con los servicios, hay una gran tarea y les pido con toda la disposición de la dirección como ciudadanos es un tema que nos interesa que se resuelva que podamos avanzar y establecer los nuevos lineamiento que esta ley tiene, armonizarla con el estado y ponerse a trabajar en eso”.