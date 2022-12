Un acuario gigante estalla en un hotel en el corazón de Berlín

Un acuario gigante estalló el viernes en el patio de un prestigioso hotel de Berlín, desatando un ‘tsunami’ de agua que arrasó el vestíbulo, dejó dos heridos y provocó la muerte de cerca de 1.500 peces tropicales.

El AquaDom, una estructura de unos catorce metros de altura, se presenta en su página web como “el acuario cilíndrico más grande del mundo”.

Sus paredes de vidrio se rompieron a las 5H50 (4H50 GMT), según la policía y los bomberos, creando un “verdadero tsunami”, declaró alcaldesa de la ciudad, Franziska Giffey, que se desplazó al lugar del siniestro.

Bro what the fuck the fish tank of my hotel just exploded in the middle of the night WHATS GOING ON. #radissonblu #Berlin #aquarium #Explosion pic.twitter.com/Od8iS9YxBN

— Niklas Scheele (@niklas_scheele) December 16, 2022