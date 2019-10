Acuerda IMPLAN aplicar 2.3 mdp en CSL con recursos de 2019: Regidora Tabita

San José del Cabo.- Tabita Rodríguez, XI regidora y presidente de la comisión edilicia de Desarrollo Urbano comentó que derivado de la reunión a la que fueron convocados para hacer el análisis a un año de gestión administrativo y en dónde rindió cuentas el Instituto Municipal de Planeación (IMPLAN) tanto de la ingresos como egresos que tuvo, también aterrizaron la programación para el año 2020, donde se tiene un techo financiero de aproximadamente 10 millones de pesos, pero donde dijo, revisando las cuentas se percató que no existe ningún punto de partida para aterrizar los proyectos que son parte de la planeación anual y al no existir dicha técnica no pueden tener oportunidad para los recursos federales, aseguró. Además, destacó, se acordó destinar 1.5 millones de pesos para el Atlas de Riesgo.

“Hice un planteamiento muy directo, de ¿porqué no se consideraba un punto de partida dentro de la planeación del 2020 para que se establezca un área de proyectos ejecutivos? Y que o no se realiza esta área, para mí es muy razonable invitar a los Colegios a participar con un proyecto de recurso financiero con una lista de proyectos a armar las carpetas técnicas y así poder acceder al recurso federal”.

que el Consejo del IMPLAN estuvo la secretaria general del Ayuntamiento, Rosa Delia Cota Montaño en representación de la alcaldesa, Armida Castro, quien aseguró, estuvo de acuerdo con la propuesta de la XI Regidora, siendo esta propuesta votada por unanimidad, por lo que dijo, el próximo jueves al mediodía sostendrán una reunión extraordinaria del Consejo para determinar las obras que integrarán las obras que integrarán el catálogo, para posterior presentarla a los Colegios y éstos a su vez hagan su mejor oferta para ejecutar los proyectos.

“Hoy, con esto es un gran paso que el IMPLAN está dando porque solamente en el instituto se conformaba lo que era la planeación, y ahora ya podrá determinar los proyectos con una experiencia técnica que podrán ser turnados al área competente que es Obras Públicas para que se encargue de bajar recursos así como su aplicación”.

Además, destacó que llegaron al acuerdo de aplicar unos remanentes de recursos de aproximadamente 2.3 millones de pesos que no se ejercieron en este año 2019, para aplicarlo al plan parcial para las 13 colonias de Cabo San Lucas, mismo punto que justificó, abordó la parte social porque considera que deben comenzar a visualizar con miras a unos 30 años el crecimiento de la ciudad y dar la pauta para que se pueda tener el modelo de ciudad que Los Cabos merece.

“En este sentido estuvimos platicando y compartiendo ideas, por lo que se determinó que ese recurso se podría aplicar para hacer el plan parcial de las 13 colonias que están rezagadas en Cabo San Lucas, también se acordó el darle el seguimiento al plan parcial en El Zacatal ya que es una de las zonas más grandes en San José del Cabo y que continúa creciendo desmesuradamente sin tener control ni planeación. Sin duda, dijo, fue una reunión muy productiva con miras y visualización a poder tener una mejor planeación para el municipio de Los Cabos”.

Añadió la Regidora Tabita que dentro de los proyectos prioritarios desde su trinchera se encuentra el atender el centro de San José del Cabo con el encauzamiento del arroyo, ya que en la tormenta ‘Lidia’ (2017) el agua llegó a subir hasta dos metros en la zona pegada al arroyo.

“Mucho se ha dicho que la Comisión Nacional del Agua tiene un proyecto y que hay recursos, pero a la hora de la hora no existe el proyecto, ni los cálculos técnicos para que a través del sistema operador del Agua Potable se puedan hacer las gestiones”.

Añadió, que sin duda, otro de los proyectos que deben ser atendidos a la brevedad es atender en Cabo San Lucas las partes bajas donde se encuentran los asentamientos irregulares.

“Yo creo que sí ya se empieza a ver una planeación en el encauzamiento del arroyo, ahí podemos recuperar gran extensión de tierra que podría ser para la misma reubicación de la gente que vive en invasiones”.