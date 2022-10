Afirma AMLO que acuerdo con Rusia no es para espionaje

El presidente Andrés Manuel López Obrador negó que el acuerdo entre México y Rusia tenga el propósito de realizar espionaje, afirmó que es para la “investigación del espacio con fines pacíficos” y que fue un tratado pactado desde septiembre de 2021, al menos cinco meses antes de la invasión de Moscú a Ucrania.

En la conferencia de este 10 de octubre, el mandatario mexicano señaló que este tipo de acuerdos se celebran con todos los países del mundo y reiteró la neutralidad de México respecto a la guerra en Europa.

“Es un acuerdo que se firmó el año pasado, en septiembre, antes de la guerra de Rusia y Ucrania; ahora se está haciendo un escándalo porque se habla de que México está permitiendo que satélites rusos puedan ser utilizados para espiar el espacio aéreo mexicano y de América del Norte.

Aseveró que la guerra guerra produce mucho sufrimiento porque hay pérdida de vidas humanas, desplazados y repercute en la economía de los países del mundo.

“Por eso estamos planteando que se busque el diálogo y pacificar, pero hay quienes no quieren detener la guerra que es lo más irracional y hay una propaganda en el mundo maniquea, queriéndonos convencer que hay buenos y malos. Todo se hace un escándalo”, añadió.

En este contexto, el titular del Ejecutivo dijo que medios de comunicación y sus adversarios buscan confrontar a México con los países en guerra.

“A nosotros que no nos metan en sus asuntos, México tiene una política de neutralidad y queremos una solución pacífica a esa controversia, como lo establece la Constitución (…) “Nosotros no somos bélicos. No a la guerra, sí a la paz, no estamos con ninguna potencia hegemónica en el mundo. Que no nos metan a nosotros”, finalizó.

Acuerdo con Rusia

El 28 de septiembre, la cancillería informó sobre el acuerdo firmado entre la Agencia Espacial Mexicana y su similar rusa, Roscosmos.

Este sábado, la cancillería detalló que se trata de “la exploración y utilización del espacio ultraterrestre y la aplicación práctica del equipo espacial y de las tecnologías espaciales para fines pacíficos“.

Esta aclaración se dio luego de que las redes sociales de la embajada rusa difundiera que el Consejo de la Federación de la Asamblea Federal de la Federación de Rusia había ratificado el acuerdo intergubernamental con México que prevé, entre otras cosas, la posible instalación de estaciones #GLONASS en territorio mexicano”, sin embargo aclaró que “esto sólo puede hacerse si ambas partes celebran un acuerdo complementario”.