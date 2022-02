Acusa Leggs a Promotora Arena Blanca de evasión catastral

Oscar Leggs Castro acusó a la empresa operadora del hotel Garza Blanca de realizar acciones ilegales tendientes a disminuir el pago del impuesto predial, lo que ha significado un daño al erario municipal del orden de los 3 millones 600 mil pesos.

En su última transmisión en vivo, previo al inicio de la veda electoral por el proceso de Revocación de Mandato, el presidente municipal dio a conocer que hasta el 10 de abril no podrán dar difusión de las acciones de gobierno, por lo que aprovechó el foro, al que se llegaron a conectar hasta 130 personas al mismo tiempo, para acusar a la empresa Promotora Arena Blanca S.A. de C.V. de hacer “tratos inadecuados” por medio de Catastro para pagar menos impuestos por concepto de predial.

“Aquí tengo toda la información, es importante que lo sepan porque no vamos a solapar a ninguno y no vamos a aceptar chantajes, la empresa del Grupo Garza Blanca está tratando de chantajearnos, ahorita les voy a decir por qué: los datos técnicos su licencia de construcción fue autorizada para construir aproximadamente 50 mil metros cuadrados, sin embargo, de acuerdo a nuestra cartografía y al nuevo vuelo fotogramétrico se detectaron casi 70 mil metros cuadrados de construcción, nada más para que se den una idea, es decir casi 20 mil metros cuadrados sin licencia, estamos hablando de la empresa Garza Blanca” especificó el alcalde de Los Cabos.

Recordó que todas las obras deben acudir a manifestar sus construcciones para posteriormente definir el valor catastral de la propiedad y así manifestar el impuesto predial a pagar:

“Así tiene que ser con todo si queremos trabajar conforme a la ley y si queremos dejar de recibir los moches debajo de la mesa, como lo quisieron hacer ellos, eso no se vale, eso no se va a hacer, lo siento mucho empresa” indicó el alcalde añadiendo que “su pecho no es bodega”.

Indicó que con trabajos de actualización catastral se detectó la construcción que se omitió manifestar y fue que se categorizó adecuadamente la tipografía y la superficie de la zona donde se encuentra el hotel, esto mediante una comparativa de fotografías del portal del hotel y lo manifestado en catastro.

“Dentro de los antecedentes de la clave catastral, aquí está la clave, propiedad de la empresa Promotora Arena Blanca S.A. de C.V. se detectó que los dos años anteriores le cobraron la administración anterior, le cobró 30 mil metros de construcción (sic), está detectado, documentado, eso es corrupción”, acusó.

Aseguró que como consecuencia de lo anterior pagaron solamente 1 millón 600 mil pesos, además de estar mal categorizado:

“Ahora con el nuevo vuelo y en base a las herramientas con las que cuenta la dirección de Catastro se detectó una omisión en el pago de impuestos, o sea tiene que pagar 5 millones de pesos la empresa Garza Blanca y solamente estaba pagando 1 millón 600, quisieron negociar bajo la mesa y no se puede con nosotros porque ese dinero que falta, le hace falta al pueblo, hace falta en obras, hace falta en servicios y no vamos a negociar con ellos”.

En su dicho, la empresa hotelera cuestionada es dueña del periódico Tribuna de Los Cabos, lo que de acuerdo con el alcalde derivó en un ataque mediático por parte del diario.

“No vamos a aceptar sus sinvergüenzas, van a pagar lo que tienen que pagar a mí me pueden seguir criticando lo que quieran, pero no me van a criticar de trabajo, ni de corrupto, los corruptos son ustedes que dejaron de pagar hace 3 años 3 millones 600 mil pesos, nada más porque le bajaron, nada más porque les quitaron 30 mil metros de construcción. Corruptos había, pero hoy ya se fueron, estamos trabajando de manera transparente con nuestra gente”.

Hizo un pronunciamiento a quienes llamó “Amigos de Los Cabos”:

“Tribuna de Los Cabos nos está atacando en las redes, pero no le tenemos miedo, pueden seguir atacado lo que quieran, pero van a pagar, porque ese dinero lo ocupamos para llevar agua a las colonias, para hacer obras y no vamos a permitir eso”, fueron las palabras del edil cabeño.

Leggs también hizo señalamientos en contra del medio digital BCS Noticias por intentar obtener convenios, acusando de nueva cuenta que fue objeto de golpes mediáticos por parte dicho portal, ya que, dijo, pretende cobrarle 150 mil pesos mensuales.

Indicó que cualquier medio de comunicación puede intentar chantajearlo, pero no está dispuesto a dar dinero del pueblo para que hablen bien de él, ya que no lo necesita puesto que él llegó a trabajar, pidiendo que, si se tiene que hablar mal de su trabajo se haga, pero no de la forma que calificó como “vil y cobarde”.

Se dijo respetuoso de todos los periodistas, todos los comunicadores con los que trabaja a quienes se les remunera, pero no de la forma como lo exigían otros medios.