Acusan de ilegal citar y requerir a ex jefe de Zofemat

La Paz.- El abogado Arturo Rubio Ruiz calificó de ilegal el citar y requerir por parte del Ayuntamiento de La Paz al ex jefe de la Zona Federal Marítimo Terrestre (Zofemat), Víctor Martínez de Escobar luego de que fue despedido el 15 de octubre de 2019 de forma injustificada y no se le dio la oportunidad de hacer el trámite correspondiente para la entrega recepción.

El abogado refirió que desde que fue separado de su puesto de trabajo por pérdida de confianza, desde ese momento a su cliente se le privó de todo acceso a los antecedentes, documentos y obligaciones propias de su cargo, por lo que cinco meses después de haber sido despedido se pretende llevar adelante un acto simulado de entrega recepción.

“Me preocupa que no se estén realizando bien las cosas, está fallando la asesoría jurídica del Ayuntamiento, por eso están perdiendo muchos casos que nos cuestan a todos los ciudadanos”, dijo el abogado.

Por su parte el ex funcionario municipal, Víctor Martínez de Escobar, consideró que a todas luces resulta inadecuado, ilegal y claramente violatoria la solicitud a comparecer ante la contralora Azucena Meza Gómez, para que haga la entrega recepción del cargo público, toda vez que esto se lleva a cabo en el mismo momento en que por mandato de ley un funcionario es cesado de su cargo y entrega sin solución de continuidad a quien le sustituya.