¡Escándalo! Influencer en la mira por revender boletos para el Corona Capital

Gran controversia se ha generado en redes sociales en torno al Corona Capital, uno de los eventos más esperados de todo el año, en el que a días de haberse hecho pública la venta de boletos para esta edición 2022, estos se agotaron. Por esta razón, muchas personas han decidido recurrir a la reventa de los mismos para no perderse de sus artistas favoritos.

En este caso, la polémica más reciente en la que se ha visto envuelta el festival, es sobre las denuncias realizadas por diversos usuarios en donde señalan a una supuesta “influencer” que aseguró tener en su poder 108 entradas para su venta, eso sí, con precios exorbitantes, lo raro es que se supone que las compras están limitadas a una cierta cantidad por persona.

Esto provocó un descontento entre los internautas, pues la incertidumbre que muchos tienen es, de dónde consiguió tantas entradas o quién se las facilitó. Sobre este hecho, la usuaria en cuestión es una mujer llamada Miroslava Valdovinos cuyo usuario en Twitter es @cigarrosDeMiel, quien se viralizó por haber afirmado que logró vender más 100 boletos con precios que triplicaban a los costos originales que se tenían en Ticketmaster, los cuales iban desde los 3,600 hasta los 9,800 pesos.

“Últimos boletos generales para el Corona Capital. Abono $9,800; viernes $3,690; sábado $4,500 y Domingo $3,690. Me los pueden dar en 3 pagos, dm”, se leía en la publicación de Twitter.

Inclusive compartió fotos de las entradas en formato físico, y luego de esto, publicó que los pases ya se habían agotado.

“108 boletos vendidos y listos para entregar. No lo puedo creer, ahora sí que la más jubilada”, dijo.

Después de esto, le llovieron las críticas al festival, pues muchas personas cuestionaron a los organizadores, exigiendo respuestas del porqué esta chica tenía tantas entradas y qué requisitos se necesitaba para ser “embajadores de ventas”.

Pero, no todo termina ahí, pues los usuarios volvieron a cuestionar a la usuaria @CigarrosDeMiel, a lo que ella respondió que había sido el mismo festival quien le había proporcionado las entradas.

Luego de esto, Corona Capital publicó un comunicado explicando que no había ningún programa de “insiders” o “embajadores de venta” y que todos los boletos debían de adquirirse a través de Ticketmaster, asimismo, alertó a los usuarios a que tuvieran cuidado con las estafas.

Hola, no existe ningún programa de insiders o embajadores de venta, el único punto oficial para adquirir boletos es @Ticketmaster_Me, no caigan en estafas. Recuerden anotarse en la lista de espera para saber cuando se liberarán más boletos: https://t.co/neDFRmxj1Q — Corona Capital (@CoronaCapital) August 19, 2022

De la misma forma, Ticketmaster se deslindó de la usuaria en cuestión. Mientras que otros pidieron a la Profeco que aclarara el asunto, pero la dependencia dijo que no tenía la facultad para intervenir.

“Ticketmaster México no conoce ni tiene relación alguna con Miroslava Valdovinos (@CigarrosDeMiel) y rechaza toda participación en el uso indebido de boletos de ésta o cualquier otra persona”. “Ticketmaster México no facilita ni apoya la reventa, que es ilegal. Por lo cual, estamos investigando y evaluando las acciones para que la autoridad determine y en su caso sancione estas conductas”, se lee en el comunicado.

Al final, Miroslava borró su cuenta de Twitter y bloqueó sus redes en Instagram después de esto.

Cabe destacar que el Corona Capital es uno de los eventos más esperados de todo el año, que se celebrará del 18 al 20 de noviembre, en el Autódromo Hermanos Rodríguez en la Ciudad de México; contará con la participación de artistas como Two Door Cinema Club, My Chemical Romance, Arctic Monkeys, Paramore, Yeah Yeah Yeah, Miley Cyrus y The 1975, entre muchos más.