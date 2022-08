Morosos de agua potable deben hasta 10 años de servicio

Exclusiva para CPS Noticias y Tribuna de Los Cabos, el titular de Comercialización de Oomsapas Los Cabos, Noé Pinto Vázquez informó a la ciudadanía sobre la campaña “Ponte al Corriente”, la cual tiene como objetivo fomentar la cultura del pago del servicio de agua potable y que el Organismo sea más fuerte financieramente, ya que de esta manera se podrá solventar la problemática de la infraestructura, así como la adquisición de material para cada una de las áreas del Organismo Operador de Agua Potable de Los Cabos.

“Cuando llegamos aquí a la dirección de comercialización checamos la cartera vencida y realmente en un análisis rápido había cuentas de hasta 132 meses de adeudo, diez años, ocho años, siete años sin pagarnos un solo peso del servicio de agua y vaya cómo afecta al organismo esto pues no nos permite a nosotros ser solventes, ser fuertes financieramente hablando y no se ha podido dar un buen mantenimiento digamos a los pozos, a los rebombeos, a las fugas porque no hay ese recurso”.