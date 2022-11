Incumple administración cabeña en temas de medio ambiente

A un año de la administración del alcalde Óscar Leggs, en el municipio de Los Cabos, la vocera de la agrupación ciudadana ‘Para el cuidado de los recursos naturales en Baja California Sur, AC’, comentó que “el gobierno actual está dejando mucho que desear” en la política municipal de medio ambiente.

En entrevista con CPS Noticias, en la que pidió proteger su identidad, la integrante de dicha organización ciudadana, señaló que las autoridades municipales se han encargado de colocar en la nómina a personas que no tienen el perfil adecuado, para cubrir los puestos.

“Cuando una persona acepta un puesto sin tener el perfil, desde ahí comienza el problema, cuando un funcionario acepta un puesto para el que no está preparado, desde ahí comienza la corrupción y de esta falta de honestidad, el reflejo es la falta de resultados”, dijo.

Según la activista, el departamento de Ecología y Medio Ambiente “es un área que deja mucho que desear”, en la que sea han “maquillado los resultados” de las acciones de gobierno. Y, añadió, siguen peleando por tener áreas autorizadas para conservar y, aunque “finalmente las ganan, realmente no están cuidando, están haciendo a un lado a la gente que por muchos años trabajó”.

Con la entrada de la nueva administración, se formó un comité y “a todos los que realmente estaban sacando la chamba, los sacaron del comité, no les dieron ni voz ni voto, una total manipulación”, agregó la activista para CPS Noticias y Tribuna de Los Cabos.

En cuanto al Estero de San José, “se la pasan publicando que están sacando el lirio acuático, con todo respeto, el lirio no se lo van a acabar yendo los sábados, o llevando todos los días personas con una pala a sacar lirio, es ilógico, necesitamos acciones serias y para ellos necesitamos personas serias y preparadas en los puestos”.

La vocera considera que esta temporada de gallitos marinos ha sido la peor, en la que el gobierno municipal dijo, “nosotros los vamos a proteger, aquí nadie hace nada y se perdieron cinco colonias, la única colonia que protegieron la protegieron a la mitad, mal y un desorden, más bien un fiasco”, aseguró.

De acuerdo con la activista, en el estero se puede observar el material utilizado para la construcción del cerco, rafia, hilos de plástico esparcidos en la playa y contaminación por doquier.

La entrevistada aseguró haberse acercado con Víctor Manuel Castro Cosío, gobernador sudcaliforniano, a quien “le dijimos, saben qué, no se vale. Ya tienen las autorizaciones y no están trabajando”.

En cuanto a las tortugas, aseguró que “tienen un cochinero en el corral y están haciendo malos manejos de la especie, pero todos los días publican que están liberando tortuguitas. No se trata de cuántas se liberan, sino cuántos nidos han dejado abandonados (…) ya hablamos, pero la cuestión es que tampoco quieren que trabajemos. Ahí está el programa, tengan, nosotros hacemos otras cosas. Ah no, van y hablan con la gente: no los apoyen, no los dejen”.

Finalmente, sacaron del proyecto del gallito marino a la agrupación que ella representa.

El Estero de San José desde la visión de Ecología y Medio Ambiente

Por su cuenta, Raúl Verdugo Montaño, director general de Ecología y Medio Ambiente en el municipio de Los Cabos, entrevistado por CPS Noticias y Tribuna de Los Cabos, habló sobre los recursos invertidos en el Estero de San José.

“Mucho por hacer, es un trabajo arduo, muy dinámico, la reserva ecológica estatal, la verdad que nos ha funcionado mucho tener ese consejo asesor que está integrado por los tres niveles de gobierno, la sociedad civil, los vecinos colindantes y demás; entonces las decisiones que se toman ahí son consensuadas y son evaluadas por mucha gente especialista en el área”.

Como parte de los compromisos asumidos en el Plan Municipal de Desarrollo (2021-2024), el gobierno se propuso impulsar la actualización del Plan de Manejo de la Reserva Ecológica Estatal Estero de San José del Cabo, entre el primero y segundo año de gobierno, así como rescatar y conservar las áreas naturales, ecosistemas y elementos de valor ambiental.

Dentro del consejo asesor existen subcomités muy específicos, uno de ellos es el académico científico, donde se presentan las propuestas, los estudios y análisis de la información. Está integrado por biólogos pertenecientes a la Universidad Autónoma de Baja California Sur.

“Si bien es cierto que el consejo asesor es un órgano de opinión técnica porque, quien decide y determina, es nuestro cabildo, ya van respaldadas todas las acciones por un asesoramiento de gente muy especializada”, aseguró el funcionario ambiental.

Lirio acuático

Un problema que enfrenta el estero es la aparición de lirio acuático, una especie exótica invasora, catalogada entre las cien más dañinas, porque crece y se duplica entre los seis a quince días. El lirio se extiende sobre el cuerpo de agua y esto genera que no haya circulación de la misma, por consiguiente, baja el nivel del oxígeno y los peces mueren, explicó Raúl Verdugo Montaño, director general de Ecología y Medio Ambiente en el municipio de Los Cabos.

El titular de ecología comentó que ese es un tema prioritario, por lo que personal del Ayuntamiento se encuentra trabajando en esa zona, donde una cuadrilla conformada por entre ocho a 10 compañeros se encarga de retirar diariamente el lirio acuático, “pero no nos damos abasto”.