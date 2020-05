Adulto mayor, agobiado e ignorado por el IMSS, reclama atención

Cabo San Lucas.- Adulto mayor que padece de hipertensión y diabetes ya no sabe qué hacer para recibir la atención médica que merece por parte del personal del Instituto Mexicano del Seguro Social, desde que el Hospital General de Subzona de Medicina Familiar Número 26 se convirtió en Centro Covid19 todo ha sido un desastre ya que es imposible consultar con el médico familiar, así lo dio a conocer Eloy Gutiérrez, habitante de CSL.

Señala que ha considerado manifestarse y llamar la atención de manera pública ente la ciudadanía cabeña para tener una solución a sus padecimientos, mismos que se agravan conforme pasan los días. Y aún así nadie lo atiende.

“El servicio que están dando esta pésimo está para llorar, he marcado por horas para que una grabadora me diga que marque el número de extensión cuando no me lo sé y en el otro hay un buzón de voz, o sea que no hay manera de comunicarme”.

Recalcó que el colmo de la situación es no poder comunicarse localmente, ya que al llamar al 01 800 la operadora lo mandaba a una clínica de Comondú: “Óyeme estas loca como que hasta Comondú”, respondió a la operadora.

Reveló que el medicamento no le está haciendo efecto en nada y el IMSS no le da la atención que requiere para sus padecimientos:”Te juro que me dan ganas de ir al semáforo de Chedraui plantarme ahí y no dejar circular a ningún carro hasta que me den una solución, te lo juro”.