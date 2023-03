Adultos mayores denuncian malos tratos y alto costo en el transporte público

Mediante una denuncia anónima recibida a la redacción de CPS Noticias y Tribuna de Los Cabos, una ciudadana que se identifica como Marta, expresó su indignación por el alto costo y la mala calidad del transporte público en Los Cabos.

Según la denunciante, supuestamente, una persona mayor de 60 años que vive en la zona desde hace 16 años, señala que el servicio que prestan los autobuses de la compañía Ruta del Desierto es deplorable y un robo para los usuarios.

Afirma que los conductores no entregan el cambio, se molestan con quienes no pueden pagarlo y en ocasiones cobran más de lo que marca el boleto. También asegura que en horas pico no se detienen en todas las paradas y que incluso ha sido testigo de que pasan de largo a pesar de que el autobús va vacío.

“¡A nosotros los viejitos si nos levantan, pero nos arrebatan el dinero o nos agreden!, comentó Martha.

Marta se quejó además de que los usuarios, especialmente, los de la tercera edad y los estudiantes son maltratados por los conductores, quienes les arrebatan el dinero o les entregan boletos de menor valor sin explicación.

Yo creo que es una falta de respeto para nosotros, para el pasaje. También soy consciente de que hay gente que no obedece cuando se les pide que se vayan para atrás y que los pone de mal humor. El tema importante aquí, que quiero plantear es que, por favor, exijo respeto en nombre de todas las personas de la tercera edad y también para los estudiantes, porque hay estudiantes que se han visto obligados a caminar a casa porque los señores no los levantan”, señaló.

La denunciante pidió respeto para los usuarios, por lo que exigió a las autoridades y a los propietarios de la compañía que mejoren el servicio y las condiciones de los vehículos, que según ella están en pésimo estado.

Asimismo, solicitó que se instale un teléfono para que los usuarios puedan presentar sus quejas y observaciones, para que muchas personas se unan a su denuncia y de esta manera se tomen medidas al respecto.