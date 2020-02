Adultos mayores trabajan para atender a hijos con discapacidad

Cabo San Lucas.- La regidora Berenice Serrato dio a conocer que es importante que autoridades de gobierno se sensibilicen con las necesidades de los adultos mayores, ya que hay casos de mujeres de la tercera edad que tienen buscar la manera de salir adelante, algunas preparando alimentos para venderlos en la calle y de este modo atender las necesidades de algún hijo con discapacidad.Añadió que las madres de familia al vender sus alimentos en la calle sufren la insensibilidad de la autoridad, misma que procede de manera arbitraria en contra de ellas; “es muy común encontrar sus cosas arrumbadas en las oficinas delegacionales y todo porque autoridades se niegan a dar el permiso a pesar de la remarcada necesidad”.

Destacó que en Casa de Día hay mujeres que tienen hijos con discapacidad que dependen de ellas, por lo que hacen comida para vender en la calle, no es justo que la persona al no contar con un permiso, autoridades levanten todo su material y lo arrumben en la delegación”.

Concluyó diciendo que esta administración debe ir más allá, es decir, ser consciente y sensible a las necesidades de los adultos mayores debido a que son un sector vulnerable de la sociedad, “es importante que todos vayamos juntos por la misma solución”.