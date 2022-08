Advierte Leggs plantón en Hacienda de no construirse desalinizadora

La semana pasada el alcalde cabeño, Óscar Leggs Castro visitó las oficinas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) en la Ciudad de México, esto para poder inscribir el proyecto de la ampliación de la primera planta desalinizadora y la segunda planta, esto para que lo antes posible, de inicio a la construcción de esta importante obra.

Para sorpresa del alcalde, la dependencia federal continúa frenando el proyecto, esto derivado de los procesos burocráticos con los que cuenta el organismo, ante esto, el presidente municipal comentó que el gobierno federal, de verdad, desconoce la necesidad que tiene la población de contar con más agua potable. A pesar de mencionar que se encuentra confiado de que esta obra será una realidad, no descarta de ir hacer un plantón a las instalaciones de Hacienda si continúan dando largas a este tema.

“Son trámites que se tienen que hacer para que avance, a veces no estamos de acuerdo en lo que se pide. Los trámites burocráticos son cansados, nosotros en el municipio tratamos de que sea lo menos cansado; ellos no han entendido todavía que en Cabo San Lucas se requiere agua, en ese sentido estamos trabajando y lo vamos a lograr. Por supuesto que lo vamos a lograr y si no vamos a ir hacer plantón en la Secretaría de Hacienda”.

Para Óscar Leggs el tema de la desalinizadora no es por falta de dinero, si no de voluntad por parte de las autoridades que no han cumplido su compromiso de mejorar la calidad del servicio del agua potable.

“No es cuestión de dinero, es de inscribir. Nosotros ya hicimos los esquemas de cómo pagarlo, la primera es un compromiso del gobierno federal de mil millones de pesos; la segunda es la ampliación, Nosotros no pagamos hasta que comencemos a recibir el agua, en el proceso de construcción no pagamos ni un quinto. No es cuestión de recurso, es una cuestión de voluntad, que deberás quieran que se le de agua a los cabeños”.

A pesar de que el gobierno del estado da por hecho que la planta desalinizadora no se comenzará a construir este año, el gobierno municipal espera que para este año se concrete este año para con ello mejorar el volumen de agua potable que se envía hacia las colonias.