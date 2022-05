Advierten sanciones para negocios que no cumplan con protocolos

José Manuel Larumbe Pineda, comisionado estatal de Coepris en Baja California Sur, en entrevista para CPS Noticias expuso que tras el incremento de casos por Covid-19 tanto en el estado como en Los Cabos, en la reunión que se efectuará este 18 de mayo, el Comité de Seguridad en Salud en el Estado reforzará las medidas a implementarse, y eso incluye a los centros comerciales y nocturnos quienes recientemente han relajado las medidas de salud.

“Comentarte que a pasar estamos en esta nueva normalidad, que bajó ya el aforo en los negocios, el horario inclusive ya depende de los ayuntamientos, se dejó muy claro que no se podían relajar todas las medidas y una de ellas es el protocolo, al menos en lugares cerrados tiene que entrar las personas con cubrebocas, a la entrada tener antibacterial, en los espacios abiertos el cubrebocas es opcional, pero se recomienda en pacientes con algún tipo de enfermedad o que tengan bajas defensas seguir usando el cubrebocas para evitar un contagio, no solamente de Covid si no de enfermedad”, señaló.