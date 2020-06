Aeropuerto desconoce notificaciones de viajes de EU a Los Cabos

El administrador el Aeropuerto Internacional de Los Cabos, Francisco Villaseñor, dijo que hasta el momento no les ha llegado de manera directa algún aviso de recomendación de viaje de Estados Unidos a este destino turístico, pero más allá de eso, algo que es muy importante en este destino de playa es que todo el sector turístico se ha preparado con el tema de seguridad para brindar tranquilidad y confianza a los huéspedes cuando arriben a este polo turístico.

“Que nos haya llegado algo directamente a nosotros no, la verdad no podría decir mucho sobre el tema pero no nos sorprendería es algo que normalmente recomienda el gobierno de Estados Unidos con mucha frecuencia saca este tipo de alertas pero algo en específico no”.