Afectaría al turismo médico asesinato de estadounidenses en Tamaulipas

La industria denominada “turismo médico” resultaría severamente afectada tras el secuestro de cuatro estadounidenses en Matamoros, Tamaulipas, y posterior asesinato de dos de ellos, luego de que su visita a México fue para que una de las personas se sometiera a una cirugía médica, no para morir.

Así lo consignó la presidenta del Consejo Empresarial de Turismo Médico, Esthela Moreno Gutiérrez, al reconocer que el suceso fue desafortunado, y afecta “en la percepción de la ciudad y del estado”.

“Este evento de inseguridad es desafortunado para todos e independientemente de que sean o no turistas médicos, es algo que no debería de suceder en nuestro estado, ni en el país, no hay algo que justifique una situación como esta”, precisó la también consejera de Asuntos Fronterizos de la Red Nacional de clúster de Turismo Médico y Salud.

Acentuó que es un panorama de inseguridad que no se merece Tamaulipas, luego de que la historia reciente de esa entidad mexicana habla de que el turismo en general ya se ha visto gravemente perjudicado por actos del crimen organizado, violencia, narcotráfico y asesinatos a mano armada.