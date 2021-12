Ben Affleck culpa a su exmujer de su alcoholismo

Ben Affleck de nuevo se encuentra en el ojo del huracán por unas polémicas declaraciones que realizó en una entrevista para The Howard Stern Show, en donde aseguró que la causa de su alcoholismo fue su exmujer, Jenifer Garner, con quien estuvo casado por más de 10 años y tuvo tres hijos.

Si bien la entrevista estuvo lejos de ser “intima” a como el actor la planeo, desató críticas entre los usuarios y su circulo cercano, pues presuntamente habría culpado a su exesposa de haberse vuelto alcohólico. Refirió que si no se hubiese divorciado aún continuaría bebiendo, así como que también se sentía atrapado y que no podía irse por sus hijos, además de que constantemente se cuestionaba qué hacer si no se sentía feliz, algo que lo llevó a ahogar sus penas en el whisky mientras se quedaba dormido e el sofá.

El actor confesó que bebía para tolerar su relación y que esa infelicidad que sentía incrementó su dependencia al alcohol, así mismo para rematar con broche de oro, finalizó diciendo, que si bien respeta a Garner y le tiene un aprecio, considera que haberse casado con ella fue una mala idea, no era la persona indicada, por lo que su matrimonio no funcionó. Continuó diciendo que si bien intentaron salvar su relación por sus hijos, la mejor decisión que pudo tomar según el, fue divorciarse, pues “de no haberlo hecho aún seguiría bebiendo”.

Esto molestó a los fanáticos de la actriz, que le recalcaron en redes sociales, que Garner lo apoyó durante sus recaídas y que fue ella quien lo llevó a rehabilitación.

¿Qué dicen Jennifer Lopez y Jennifer Garden?

De acuerdo a Page Six, Jennifer López, su actual novia, se encuentra muy molesta por las palabras del actor contra su ex, asegurando que siente que está siendo arrastrada por el hecho de salir con él.

También mencionó que aún que no tienen un relación cercana ella y Garner, ha tenido la oportunidad de convivir con ella y conocerla, así mismo consideró imprudentes y arrogantes los comentarios de su parte.

Por otra parte, según el portal InTouch, los amigos más cercanos de Jenifer Garden, contaron que la actriz sintió que fue una bofetada para ella, además de que lo consideró una falta de respeto, pues jamás toco el tema sobre su divorcio.

Ben Affleck se defiende

Pero ante toda está polémica Affleck salió a defenderse, aseguró que no sabía la razón del por qué todos estaban molestos, pues consideró que fue una de las entrevistas más sinceras que ha dado y que sus palabras fueron sacadas de contexto, ya que lo hacían ver como un “hombre insensible, estúpido y horrible tipo”, por lo que le afectaba que sus hijos pensaran que se estaba expresando mal de su madre.