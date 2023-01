Aficionados del Atlético Morelia denuncian malos tratos en el Estadio Guaycura

Luego del empate entre Atlético La Paz y Atlético Morelia en partido correspondiente a la tercera fecha de la Liga de Expansión MX, aficionados del equipo michoacano denunciaron que los desalojaron del estadio sin razón alguna.

Tras finalizar el partido, el equipo de CPS Noticias dialogó con algún sector del público que realizó el viaje a La Paz desde tierras purépechas y comentaron sentirse molestos por ser sacados del inmueble paceño por las autoridades de la propia liga.

“Venimos desde Morelia, cuando salió el calendario ahorramos para hacer el viaje hasta acá en camión y luego el avión, para que en cuanto lleguemos, las autoridades nos saquen del estadio y no nos den el motivo, no estuvimos ni diez minutos”.

Es importante mencionar que el grupo de aficionados cuenta con los nuevos lineamientos por parte de la Federación Mexicana de Fútbol que pide a los aficionados estar debidamente identificados; así mismo, los visitantes aseguran que no estaban haciendo ningún tipo de disturbios por lo que consideran injustificado el motivo de su expulsión del recinto.

Hasta el cierre de esta redacción, Atlético La Paz no se ha manifestado al respecto. Se sabe que se les pidió que no se agruparan y supuestamente no acataron la recomendación, derivado de eso fueron evacuados de las instalaciones.

Reprobamos las actitudes represoras de las autoridades en el estadio “Guaycura”, y el constante asedio de la federación en contra de las barras y familias viajeras.#FMFmafia #OdioEternoAlFutbolModerno#SomosHinchasNoDelincuentes pic.twitter.com/UY79Ee3wuq — Locura 81 (@MoreliaLocos) January 20, 2023

Reporta la afición de @C_A_Morelia que hizo el vieja hasta BCS que hubo malos tratos por parte de la autoridad en La Paz, en el estadio Guaycura, en el duelo ante @atleticolapaz , luego de que fueron desalojados aparentemente por faltarle el respeto a la seguridad del estadio. pic.twitter.com/5xjmNjxZvJ — Elías Quijada (@eliasquijadag) January 20, 2023

¡REPRESIÓN EN LA PAZ! 👮🏻‍♂️🏟 Afición del Atlético Morelia 🔴🟡 recibió hostigamiento de parte de las autoridades del estadio.

❌ No los dejaron entrar a tiempo para el inicio del partido.

❌ Una vez dentro, el comisario ordenó que los sacaran antes del medio tiempo. pic.twitter.com/LmL3kXHPAZ — 𝒪𝒵1͜͡9͜͡7͜͡6͜͡𝔙ℭ (@0Z1976VC) January 20, 2023



Atlético La Paz visitará el próximo 29 de enero al club Tapatío en Guadalajara, Jalisco, donde llega con la obligación de sumar tres puntos ya que en sus últimos dos encuentros registra un empate y una derrota.