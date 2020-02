Aficionados, estrellas y leyendas de la NBA despiden a Kobe Bryant en el Staples Center

El homenaje en memoria de kobe y Gianna Bryant se llevó a cabo en el Staples Center de los Angeles.

Miles de personas se congregaron en el Staples Center para decir adiós a Kobe y Gianna Bryant en un homenaje para la estrella de los Lakers y su hija de 13 años.

El homenaje, para el que se han agotaron las entradas, se llevó a cabo en la arena en la que Bryant jugó por los Lakers a lo largo de dos décadas. Kobe y Gianna Bryant murieron el 26 de enero en un accidente de helicóptero que cobró otras siete vidas.

La ceremonia inició con la cantante Beyoncé interpretando sus canciones “XO” y “Halo” acompañada por una docena de músicos.

Estrellas actuales de la NBA y leyendas de la liga acudieron a despedir a Bryant, que con los Lakers conquistó cinco títulos de la NBA. Jerry West, Phil Jackson, Kareem Abdul Jabbar, Magic Johnson, Bill Russell, Pau Gasol y Steph Curry se encontraban entre el público asistente al Staples Center.

El dinero obtenido por la venta de los boletos será donado a la Fundación Mamba and Mambacita Sports, que apoya los programas deportivos para jóvenes en comunidades en desventaja y que ofrece clínicas deportivas para niñas y mujeres.

El conductor del programa televisivo Late Night, Jimmy Kimmel, fue el encargado de presentar a la viuda de Kobe Bryant, Vanessa, quien recibió una ovación de pie de parte de los presentes.

Vanesa agradeció emocionada al público por estar ahí y dijo que ha recibido muchas muestras de amor.

El vestíbulo se convirtió en un mar de personas vestidas de morado y amarillo, los colores de los Lakers, y otras de negro. En las pantallas del marcador, la vida de la familia Bryant desfilaba a través de las imágenes: Vanessa y Kobe, Kobe y Gianna, toda la familia disfrazada, Gianna en la cancha, fotografías de Gianna cuando era una bebé con su padre.

Los aficionados recibieron un programa que contiene fotografías, un prendedor morado con las siglas KB y una camiseta con fotografías de padre e hija.

"As I got to know him, I wanted to be the best big brother I could be." – Michael Jordan on his relationship with Kobe Bryant https://t.co/btsnvmsxYY

— Los Angeles Lakers (@Lakers) February 24, 2020