Afina Gobierno Municipal últimos detalles para Sabor a Cabo Rural 2019

Asiste alcaldesa Armida Castro Guzmán a rueda de prensa previa al evento.

Los Cabos BCS., 05 oct. (Gobierno Municipal). – Ante medios de comunicación, los miembros de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) y la presidenta del XIII Ayuntamiento de Los Cabos Armida Castro Guzmán, presentaron los detalles del evento Sabor a Cabo Rural, que se llevará a cabo en el rancho ecológico Sol de Mayo, el día 8 diciembre a partir de las 12:00 de la tarde.

En el evento, diferentes productores locales en conjunto con chefs de los mejores restaurantes del destino, maravillarán con sus delicias gastronómicas a los más de mil 500 comensales que se esperan; quienes de 12:00 a 05:00 de la tarde podrán disfrutar de las tradiciones cabeñas, así como del inigualable paisaje que regala la Sol de Mayo.

Al respecto, la alcaldesa Armida Castro Guzmán, -quien ha sido partícipe de las gestiones para lograr Sabor a Cabo Rural, desde hace muchos años-, se manifestó contenta de volver a celebrar este evento, con el cual se impulsa a los productores regionales y se fomenta el turismo en la zona norte del municipio.

“Es justo y ya era hora de que pusiéramos los ojos en lo que le da origen al sabor de Los Cabos, que está ahí en la zona rural, con la gente que ha conservado durante generaciones las recetas que hablan de lo que comemos realmente en Los Cabos. Hoy, invitamos a las estrellas de Canirac a que cocinen con las estrellas de nuestra zona rural. Si no tuviéramos este origen, no podríamos tener este gran desarrollo. Tenemos que llevar a los turistas y mostrar que Baja California Sur es una tierra que no se parece a otra”, destacó la edil.

De igual forma, aprovechó su participación para agradecer a los organizadores del evento y a la delegación de Santiago quien será anfitrión de esta edición del gran festival gastronómico.

Por su parte, los organizadores de Sabor a Cabo Rural 2019, agradecieron a la alcaldesa Armida Castro Guzmán y al Gobierno que dirige, por su gran disposición, y por brindar todos los servicios necesarios para lograr el desarrollo de tan especial evento.

Cabe destacar que, el XIII Ayuntamiento a través de la Dirección General de Fomento Económico y Turismo, ha apoyado en su totalidad a la edición 2019 de Sabor a Cabo Rural, cubriendo desde gastos de materia prima, hasta la logística de transporte de los asistentes; buscando así, asegurar el impulso a los productores locales, así como la expansión de las bellas tradiciones cabeñas.

Para finalizar, los puntos de venta para adquirir los boletos, -que tendrán un precio de mil pesos por adulto y 500 pesos por menores de 13 años-, serán: Nick-san Palmilla y Cabo san Lucas; oficina municipal de Turismo, en San José del Cabo, y CATAC, en Cabo San Lucas.