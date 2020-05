Agradecen cabeños por entrega de apoyos casa por casa

Los Cabos. – Ante la actual contingencia sanitaria por Covid-19 que se vive en la entidad, las brigadas del Ayuntamiento de Los Cabos que preside Armida Castro Guzmán, continúan llevando apoyos asistenciales casa por casa a las diferentes colonias de San José del Cabo y Cabo San Lucas; en esta ocasión, se entregaron más de mil 300 apoyos a los sectores más vulnerables del municipio.

Durante uno de los recorridos de las cuadrillas del Gobierno Municipal, la señora Claudia Martínez, habitante de la cabecera municipal, se expresó agradecida por las acciones que continúa haciendo el XIII Ayuntamiento de Los Cabos, buscando hacer frente a la contingencia sanitaria: “le doy las gracias a la Alcaldesa por la despensa que se me acaba de otorgar, ya que tengo bastante tiempo sin trabajar, mi esposo es el único sostén de la casa; ahorita estamos muy agradecidos con la Alcaldesa que se sigue preocupando por los ciudadanos”.

De igual manera, el ciudadano Daniel Meza Arípez -vecino de la colonia Chamizal, también en San José del Cabo- indicó: “esto significa un gran apoyo para estos días en que no podemos salir a laborar; por ejemplo, yo estoy suspendido, es por eso que acudimos al Gobierno Municipal para que nos pudiera apoyar; realmente le agradecemos mucho porque sí nos están apoyando en lo que necesitamos”.

Por su parte, la ciudadana Erika Etcheluz Estrada, reconoció el trabajo de la Primera Edil de Los Cabos por la decisión de seguir apoyando con la entrega de enseres domésticos casa por casa, así como la ardua labor de las brigadas que recorren la geografía municipal: “muchas gracias por la ayuda que estamos recibiendo por parte del Ayuntamiento, esperamos seguir recibiendo este apoyo, porque existimos familias que necesitamos y más con esta contingencia, ya que no estamos trabajando ni ganando un sueldo”, concluyó.

Para finalizar, se destaca que la XIII administración de Los Cabos seguirá haciendo recorridos casa por casa, atendiendo a las familias más vulnerables del municipio y a la ciudadanía que lo solicite a los números de teléfono:(624)146-7678 para San José del Cabo y (624)146-7673 para Cabo San Lucas, de 8:00 de la mañana a 3:00 de la tarde, de lunes a viernes, donde servidores públicos les atenderán y recabarán la información, para posteriormente hacer la entrega de los apoyos.