Agradecen ciudadanos la entrega de apoyos durante la contingencia

Los Cabos. – Durante la evolución de la contingencia sanitaria, las brigadas de la XIII administración se han mantenido persistentes en la repartición de apoyos a sujetos vulnerables, casa por casa; ante esta ardua labor, la ciudadanía beneficiada se ha mostrado agradecida por las acciones que la presidenta municipal de Los Cabos, Armida Castro Guzmán está impulsando con la finalidad de apoyar a las familias que más lo requieren.

Durante uno de los recorridos de las cuadrillas del Gobierno Municipal, la señora Joanna Jarincy Aguilar Domínguez, vecina de la colonia predio ejidal La Ballena, en la cabecera municipal, se expresó gustosa de que la Primera Edil haya tomado la decisión de seguir con las entregas directamente a la casa de los beneficiados: “La verdad nunca se había visto esto; yo soy mamá soltera, así que le agradezco tanto a Dios y a ustedes que están haciendo todo esto, porque hay gente que de verdad lo necesita, así como nosotros”, concluyó.

De igual manera, la ciudadana Natividad Victorio Morales, indicó: “Me parece muy bien que nos estén apoyando, porque muchos están sin trabajo; yo tengo dos niños, uno de 6 años y uno de 2 años; el más pequeño usa pañales y toma leche, pero por esta contingencia no encuentras en las tiendas, así que, prácticamente ahorita mi niño no está usando pañales y es muy difícil porque está acostumbrado a tomar leche. Se me hace un gran apoyo, le doy gracias a la Alcaldesa que nos está apoyando de esta manera”.

Asimismo, el señor Fernando García García expresó: “Muchísimas gracias a la Alcaldesa de Los Cabos porque ahora más que nunca necesitamos el apoyo de estas despensas, porque somos muchas las personas que vivimos al día y a veces no tenemos comida en nuestras alacenas. Esperamos que nos siga apoyando durante esta contingencia”, enfatizó.

Por su parte, el ciudadano Jesús Daniel Chávez Carrillo, reconoció el trabajo de las brigadas que recorren la geografía municipal entregando los apoyos: “Esto significa mucho la verdad. Estamos muy agradecidos con la señora Alcaldesa por el apoyo que nos ha dado, despensas, pañales, leche para los niños; y agradecidos con ustedes también por la labor que hacen, ya que por medio de ustedes nos hacen llegar la despensa”, concluyó.

Para finalizar, se ponen a disposición de la ciudadanía los números de teléfono: (624) 146 7678 y (624) 177 9879 para San José del Cabo, así como (624) 6 7673 y (624) 262 9773 para Cabo San Lucas, donde servidores públicos les atenderán y recabarán la información, para posteriormente hacer la entrega de los apoyos.