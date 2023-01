Agreden sexualmente a una turista extranjera en un hotel de Cabo San Lucas

Una turista extranjera fue agredida sexualmente en el interior de un hotel de Cabo San Lucas el pasado jueves 5 de enero, tras haber sido víctima de robo de celular. La víctima fue atendida por elementos de Seguridad Pública de Los Cabos.

Trascendió en medios de comunicación que el ataque ocurrió en la madrugada del pasado jueves, cuando dos masculinos despojaron a la víctima de su teléfono celular y en su intento de recuperarlo, fue agredida sexualmente por los amantes de lo ajeno en una zona oscura del hotel Riu de Cabo San Lucas.

Tras el reporte a través del 911, la Unidad Especializada en la Atención de la Violencia Familiar y de Género, así como elementos municipales arribaron al lugar, atendiendo a una joven de origen extranjero, quien manifestó haber sido víctima de robo y de una violación sexual, conforme a información proporcionada por Seguridad Pública.

Los primeros respondientes canalizaron a la parte ofendida a la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), quienes abrieron la carpeta de investigación, no obstante, la dependencia no ha brindado información oficial porque no tiene los resultados de la investigación, debido a que la víctima ya no se encuentra en el país.