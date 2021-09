Agresión contra periodista de Comondú no quedará impune: Procurador

En referencia a los señalamientos que hace el periodista comundeño Martín Valtierra, en los que expone que en el proceso penal que se desarrolla sobre el caso de agresión que sufrió, se han venido presentando inconsistencias, el procurador de Justicia, Daniel de la Rosa, declaró que la información sobre éste se maneja de manera clara y transparente.

Recientemente, en reunión con diversos medios, Martín Valtierra, quien fue golpeado en su vivienda en 2019 por dos hombres, presuntamente por orden del alcalde de Comondú, Walter Valenzuela, expuso que el principal sospechoso del ataque, por medio de mañas legales y con el apoyo de la autoridad, sea de manera consciente o por ineficacia, ha estado escapando de la justicia.

Por su parte el procurador expresó que se ha venido realizando un esfuerzo jurídico en el proceso penal en contra de uno de los responsables, el principal sospechoso de los hechos delictivos. Recordó que se le había otorgado una suspensión condicional del proceso, sin embargo dijo, gracias a que se apeló al Tribunal Superior de Justicia en el estado, se logró la continuidad del proceso penal.

Finalmente, dijo que el caso en lo particular no está impune, ya que hay personas señaladas. Daniel de la Rosa piensa que Martín Valtierra dice que las autoridades no han actuado, porque la persona que acompañaba al agresor principal aún no es procesado, pero asegura que esa parte de la investigación se está fortaleciendo.