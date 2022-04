Agua, un derecho de todo ser humano

Este miércoles 13 de abril, “Los Foros Ciudadanos Coparmex” iniciaron nuevo ciclo conversatorio, el cual está destinado a uno de los temas más alarmantes de la municipalidad: el agua.

Para ello se contó con la presencia de Jaqueline Valenzuela Meza, directora ejecutiva del Centro de Energía Renovable y Calidad Ambiental (CERCA), José María Ramírez García, gerente del Organismo Operador del Sistema de Agua Potable de Los Cabos (Oomsapas) y Alejandro Flores, experto en urbanismo táctico quienes de inicio hablaron sobre los retos que afronta Los Cabos en cuanto a la distribución del líquido vital.

El gerente del Oomsapas manifestó que uno de los mayores retos que tiene el organismo es la infraestructura, la cual está en muy mal estado y les impide brindar un servicio óptimo de distribución, motivo por el cual hicieron mano de cerca de 10 millones de pesos del Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social de Los Cabos (FOIS) con el cual restablecieron todos los cárcamos de rebombeo lo que ha sido de ayuda, sin embargo aún falta.

Destacó que buscando estar más cerca de la población y atender sus necesidades han conformado comités ciudadanos y activado diversas líneas de comunicación para ver problemas que van desde derrames, falta de registros, fugas, tomas tapadas hasta baches por obras de la dependencia.

En cuanto al tema del tandeo, Ramírez García explicó que desde hace años ha tenido grandes deficiencias, sin embargo, buscando mejorarlo todos los días realizan un estudio para conocer la cantidad real del líquido con el que se cuenta y así evitar quedar mal y pese a ello, continua con importantes problemas, sobre todo en las secciones más altas por lo que han implementado el programa de pipas en lo que realizan la reestructuración de infraestructura.

“Son 24 sectores que no tienen red, son colonias que son irregulares y que no pueden tener contrato, a nosotros como Oomsapas el manual de operaciones nos marca que no podemos otorgarle el servicio a ninguna colonia irregular pero también traemos un gobierno con sentido humano, y en ese gobierno nos apegamos al derecho de la ley internacional de aguas, que el derecho al agua es de todo ser humano”, expresó.