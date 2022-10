Sistema de agua potable continúa en recuperación tras apagones

Como bien lo ha informado este medio periodístico, en pasados días la comunidad cabeña presentó cortes prolongados e intermitentes en la distribución de la energía eléctrica, fue de esta manera como la Comisión Federal de Electricidad (CFE), informó mediante sus redes sociales que a las 23:00 hrs. (hora del centro) del 29 de septiembre, que se logró recuperar la totalidad de los usuarios afectados. Para la atención de la emergencia se dispusieron: 121 trabajadores electricistas, 39 vehículos, 26 grúas, 5 torres de iluminación y 2 vehículos todo terreno.

Debido a esta información el equipo informativo de CPS Noticias y Tribuna de Los Cabos, se dio a la tarea de conocer el estado en el que se encurta el Sistema de Agua Potable de Los Cabos, de esta manera, el titular de la Dirección de Obras y Mantenimiento de OOMSAPAS, Tadeo Ramírez García explicó que la red de agua potable se encuentra en recuperación, aún cuando la energía eléctrica ya se ha restablecido en su totalidad.

“Estamos ahorita de cierta manera recuperando tanto las líneas principales como también la cuestión de la parte de los pozos en general, y las mismas estaciones de rebombeo, qué sucede, que, pues ahorita aún así hemos tenido ligeros apagones; digamos, de manera intermitente en la batería de pozos de San José del Cabo, entonces, pues eso nos detiene y ahí vamos. Volvemos a avanzar y volvemos a caer y así no, entonces, estamos de cierta manera recuperándonos”.

Al cierre de esta edición el Organismo Operador de Agua Potable se cuenta con tres pozos fuera de servicio 2 del acueducto número dos que es el pozo 2, el pozo 5 y uno más en el acueducto número 1 que es el pozo 8, es por ello, que el Sistema de Agua Potable al momento no cuenta con una operatividad del 100%, asimismo, Tadeo Ramírez informó que aún se cuentan con apagones dentro de la zona de Cabo San Lucas.

“No estamos al 100% pero sí, con lo que estamos, pues estamos tratando de recuperar, no entonces, las dos líneas principales que van hacia Cabo San Lucas y también en Cabo San Lucas hemos tenido ligeros apagones intermitentes este que también nos interrumpen el suministro, pero vuelve a encender y ahí vamos entonces esperemos que a lo que nos comentó por ahí CFE, el día de hoy ya puedan terminar ellos de restablecer completamente, y ya no, ya no suframos este tipo de detalles, no”.