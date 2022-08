Aguaceros dejan inundaciones atípicas en Dallas

Estefanía Meré

Torrenciales aguaceros en Estados Unidos, provocaron inundaciones en Dallar y Fort Worth, Texas, estableciendo un récord preliminar de 7.8 centímetros de agua por hora tan solo en el aeropuerto, superando la marca de 1976 de 7.3 centímetros.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional del país vecino, se mantienen alertas de lluvias e inundaciones repentinas en condados al sur y este.

Expertos detallan que este tipo de eventos son provocados por el cambio climático, y no se descarta que con el paso del tiempo se observen lluvias e inundaciones que niveles récords históricos, ya que el calor contenido en la atmósfera soporta mayor humedad y acelera este tipo de situaciones.

Expertos meteorólogos de empresas de pronósticos climáticos han calificado este evento como uno de los más graves en al menos 200 años, puesto que en este momento se superaron los niveles de agua que caen en tan solo cuatro meses, contando como base una precipitación anual de 88 centímetros al año.

Esta fuerte lluvia se produjo después de dos meses de clima anormalmente seco y se originó a un aumento de la humedad del Océano Pacífico con aire húmedo proveniente del Golfo de México.

La policía de Fort Worth detalló que hasta el momento ha respondido a más de 50 emergencias relacionadas con los aumentos de agua, mientras que el departamento de bomberos pidió a todas las personas que no tengan razones para salir de sus casas, mantenerse sanas y salvas en ellas.

The @NWSFortWorth has issued a #SevereThunderstorm #Warning for #TarrantCounty until 5:30PM (8/10). The main threats are strong gusty winds & penny sized hail. Please move indoors & away from windows. Turn to your local news network for additional details. Stay safe, #FortWorth . pic.twitter.com/WY2DYXMm7w

AFP

Riadas arrastraron a excursionistas y provocaron evacuaciones en el oeste de Estados Unidos en un fin de semana marcado por las lluvias torrenciales, en el más reciente desastre climático que azota a la región y a sus famosos parques naturales.

Una mujer seguía desaparecida este lunes tras ser arrastrada el viernes por una corriente en el Parque Nacional Zion de Utah, célebre por sus acantilados y cañones.

La crecida repentina del agua también dejó herido a otro excursionista que fue empujado por la corriente cientos de metros antes de ser rescatado, informó la agencia especializada en parques naturales, NPS.

Al menos 200 visitantes tuvieron que ser evacuados al quedar atrapados por varias horas en las cuevas del Parque Nacional de Carlsbad, Nuevo México.

Las inundaciones se producen tras las fuertes lluvias en el suroeste del país, afectado desde hace más de 20 años por una constante sequía.

Chris Rasmussen, del Servicio Meteorológico de Estados Unidos (NWS), explicó la semana pasada a la AFP que “si el agua cae durante un intervalo corto de tiempo, se escurre” en lugar de “realmente absorberse”, lo que finalmente no alivia la sequía.

Record Breaking Rainfall on 8/21-8/22.

🔹2nd greatest 24-hour rainfall in DFW with 9.19″of rain (@NWSFortWorth)

🔹174 high water investigations/rescues

🔹500 calls for service

🔹A Flood Watch remains in effect until 8PM

This is a day we won’t soon forget. Stay safe, #FortWorth. pic.twitter.com/vufBF0vkPb

— Fort Worth Fire Department (@FortWorthFire) August 22, 2022