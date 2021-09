Air Canadá no usará el aeropuerto de Santa Lucía

El gobierno federal hizo un llamado a las aerolíneas para conocer el nuevo Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Ante ello, la empresa Air Canada decidió que no hará uso de estas instalaciones.

Luis Noriega, director de ventas para América Latina y el Caribe, precisó que no existen estudios suficientes que demuestren la factibilidad del nuevo aeropuerto:

“En cuanto al Felipe Ángeles no lo estamos contemplando en este momento. No está terminado. Falta hacerle estudios de viabilidad y estudios de capacidad del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, entonces no está en nuestros planes”.