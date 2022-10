Anfitriones Airbnb exigen fecha clara para abrir Balandra

Durante la rueda de prensa en la que se dio a conocer la alianza de la Secretaría de Turismo y Economía (Setue) de Baja California Sur y Airbnb, anfitriones de la plataforma de hospedaje solicitaron respuestas a las autoridades sobre lo que está ocurriendo en Balandra. Durante más de un mes la playa ha permanecido cerrada luego de que se incendiara y hundiera un yate en la zona.

En este sentido, los anfitriones exigen que se les dé a conocer la fecha de reapertura para, de esta manera, poder transmitir la información a los visitantes que llegan a La Paz deseando conocer Balandra.

“No nos dicen qué pasa, qué sucede, cómo ayudarnos. ¿Hay que ir a limpiar? ¿Hay que dar dinero? A mí me importa muchísimo. Lo estamos viendo todos los que somos anfitriones, se está cayendo todo el turismo porque se están enterando y no tenemos información para cuándo va a quedar; eso no puede ser”, expresó uno de los anfitriones.

Señaló que algunos huéspedes se molestan al enterarse de que no podrán conocer la playa más bonita del mundo.

“Creo que también es una falta de respeto para un huésped que viene tomando tres aviones desde Australia, se fue a la India, se fue a no sé dónde, y llega a acá y se entera que no puede ir a Balandra. No creo que a nadie nos gustaría que nos hicieran eso”, mencionó.

Por su parte, la titular de la Setue, Maribel Collins Sánchez, reconoció la falta de comunicación por parte de las dependencias gubernamentales.

“Sí, se tiene que acelerar al proceso para que se abra inmediatamente, entonces yo me comprometo a hacer el enlace con las personas encargadas para que les informen”, concluyó.