El ajedrez llegó a Los Cabos con el selectivo municipal

Este fin de semana se lleva a cabo el selectivo cabeño de ajedrez, del cual saldrá la selección municipal que participe en la Olimpiada Estatal 2023 a llevarse a cabo en La Paz del 2 al 5 de febrero.

El Coordinador del selectivo, Raúl García Cervantes confirmó el registro de al menos 39 participantes tanto en la rama varonil como en la femenil, cifra que podría incrementarse al cierre del evento a 45 participantes, una extraordinaria participación de jóvenes atletas en este deporte de agilidad mental.

“Será este sábado y domingo en el gimnasio de básquetbol -Fernando I. Cota Sandez-, en la unidad deportiva -Rodrigo Aragón Ceseña-, donde se realizará el selectivo, todo bajo la coordinación general del Instituto del Deporte del Municipio (INDEM) de Los Cabos”; declaró.

Las categorías que están dando lugares a la clasificación son la Sub 12, Sub 14 y Sub 16, en las ramas varonil y femenil. Se estará jugando en el sistema suizo tipo clásico, de acuerdo con el anexo técnico CONADE.

La clasificación otorgará 2 lugares para ser parte del selectivo cabeño en cada rama, quienes representarán al municipio en la Olimpiada Estatal.

El encargado de despacho del Instituto del Deporte del Municipio de Los Cabos, (INDEM) Ricardo Hernán Manríquez Castillo, comentó que esta es la última disciplina en cerrar sus selectivos, por lo que el lunes 16 ya se tendrá completo el contingente que participará en la Olimpiada Estatal, en la cual se busca refrendar el título el cual sería el quinceavo consecutivo para el municipio.