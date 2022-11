Ajustarán el Presupuesto 2023 para cubrir costos de homologación salarial del magisterio

El secretario de Gobierno de Baja California Sur, Homero Davis Castro, confirmó que la administración estatal cubrirá el costo de la homologación salarial de trabajadores de la educación que se encuentran bajo el esquema de compensados y eventuales. Esto, como parte de los acuerdos a los que se llegó con el magisterio sudcaliforniano.

El problema al que se enfrenta ahora el Gobierno del Estado es la falta de recursos para cubrir ese gasto, el cual no está incluido en el Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2023.

“[El gasto] es de cerca de 230 millones de pesos. En una primera etapa, a partir de enero, [se atenderá] a los que tengan de 5 años en adelante, y en marzo sería el 100%. Por supuesto que se ha platicado y he platicado nuestro gobernador con la secretaria de Educación Pública para algún apoyo extraordinario. En este momento sería con recursos propios mismos que efectivamente, hay que decirlo, no están en el presupuesto. Habría que hacer alguna modificación al presupuesto que ya se había enviado”, comentó.

Según señaló Davis Castro, la Secretaría de Finanzas y Administración de Baja California Sur se encuentra realizando ajustes al presupuesto presentado ante el Congreso del Estado. Las modificaciones planteadas deberán discutirse con los legisladores, quienes actualmente están revisando el documento.

“Ya hemos hablado con todo el gabinete, el gobernador ha hablado con todo el gabinete para que hagamos conciencia y hacer un esfuerzo en reducir el tema de viáticos, el tema de gasolina, el tema de algunos gastos de representación para que de ahí vaya saliendo parte de esta aportación”, destacó.

El funcionario expuso que hasta el momento no se contempla recurrir a un crédito para pagar el aumento salarial de docentes y personal administrativo. Si bien dicha opción no se descarta, dijo que buscarán alternativas que no endeuden al estado.