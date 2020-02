Al Gobierno de AMLO no le gustan los contrapesos: PAN BCS

La Paz.- El presidente del Partido Acción Nacional (PAN) en Baja California Sur, Carlos Rochín Álvarez, aseguró que el Gobierno federal encabezado por Andrés Manuel López Obrador no le gusta ningún tipo de contrapeso, ni de partidos políticos ni de las instituciones.

Aseguró que el gobierno bajo el partido de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) “está generando condiciones” para hacer un gobierno “autoritario y un gobierno al que no le gustan los contrapesos”.

En ese tenor, afirmó que el Gobierno federal “emprendió una carga” en contra del INE, “una de las instituciones más importantes para la democracia mexicana, una institución que ha permitido la alternancia en tres ocasiones en México, que ha garantizado las elecciones libres, limpias y que hoy ve el debilitamiento y hoy van a empezar a hacer remiendos y parches y a hacer uso de la imaginación para poder seguir cumpliendo con su misión, pero con menos recursos”.

Dijo que quitarle recursos al INE pone en riesgo la realización de las próximas elecciones. “No queremos que la austeridad se vea traducida en pérdida de libertades y pérdida de derechos, mucho menos en un ataque a la democracia”.

Comentó que de darse algún retraso en el proceso electoral 2020-2021, también afectaría directamente a los partidos políticos, quienes ya tienen tiempo y rutas establecidas para sus debidos procesos internos.

“Yo no puedo ni adelantar de convocar de manera anticipada, ni adelantarme posponer procedimientos internos que dependen de lanzamiento, de la apertura del proceso electoral y los tiempos que las formas autoridades nos vayan marcando; en ese sentido, nosotros tenemos que ser expectantes y aguardar a las determinaciones de los organismos públicos en materia electoral”.