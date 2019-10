Al igual que la ley de movilidad, urge actualización del PDU para Los Cabos: Gonzalo Franyutti

San José del Cabo.- El presidente de la Asociación de Promotores y Desarrolladores Turísticos Inmobiliarios, Gonzalo Franyutti de la Parra, aseveró que así como hay total coincidencia en el sector empresarial de Los Cabos de que es urgente contar ya con la nueva ley de movilidad para Baja California Sur, de igual forma hay la postura para que ya se tenga la actualización del Plan de Desarrollo Urbano de Los Cabos (PDU).

En relación al asunto del Plan de Desarrollo Urbano, puntualizó que se ha seguido retrasando y ya se les acabaron los pretextos a los regidores y autoridades municipales; la población espera ya resultados.

“Ahorita nuestra petición al Municipio, que ya no es únicamente de los desarrolladores sino de todas las agrupaciones empresariales, es que queremos que la tercera actualización del PDU salga, ya no se vale que esté detenida, ya no hay argumentos ni legales, ni racionales ni lógicos, ni sociales ni de ninguna especie; la segunda actualización del documento rector es del 2013, crecemos al doble dígito anualmente, no aguanta el destino años y años sin actualizar sus instrumentos de planeación y sin ponerlos a funcionar”, planteó.

Dijo que hoy en día esta es la petición número uno del sector empresarial a nivel local, además de resolver el problema del agua y la construcción de la segunda desalinizadora, aunado a la situación de falta de vivienda.

Asimismo recalcó que son absolutamente pretextos no argumentos ni bien fundados, detener la tercera actualización del PDU, esto va en contra de los ciudadanos y del destino, por eso todas las agrupaciones empresariales se han manifestado en ese sentido.

“Los desarrolladores y ahora todo el sector empresarial le ha demostrado al Ayuntamiento jurídicamente que esos argumentos que han expuesto algunos regidores para que no pase la tercera actualización no son válidos; “no hay argumento jurídico que valga, el asunto es tan sencillo como esto, y me da mucha pena que confundan a la ciudadanía, la ley estatal y federal mandatan procesos y actualizaciones y nada de lo que se dice es justificante para detener ni el proceso ni la actualización, finalmente eso de que si se llamaba antes un consejo consultivo y ahora ciudadano, esas son formas fáciles de buscarle el cómo no, la verdad la ley lo que te dice hazlo y llámalo como lo quieras llamar”, recalcó.

También observó que en la tercera actualización del PDU prevé la futura reserva territorial para la vivienda social y que se resuelva el problema, el mismo Ejido de SJC lo ha expuesto; entonces, de seguir detenido el proceso se está generando un cuello de botella para encontrar la solución a uno de los graves problemas de Los Cabos.