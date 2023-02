Al Qaeda amenaza de muerte al príncipe Harry por matar a 25 afganos

Luego de que el príncipe Harry confesara en su libro de memorias titulado “Spare: En la sombra”, que había matado a 25 talibanes de Afganistán durante misiones realizadas entre 2012 y 2013, el grupo terrorista Al Qaeda habría ordenado su muerte tras enterarse de lo sucedido.

“No fue una estadística que me llenara de orgullo, pero tampoco me avergonzó. Cuando estaba en el calor del combate, no pensé en esos 25 como personas, eran piezas de ajedrez quitadas del tablero. Las personas malas fueron eliminadas antes de que mataran a las buenas”, redactó el duque de Sussex en su biografía.