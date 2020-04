Al reducirse la contaminación, el himalaya reaparece en la India

Foto: Actualidad RT

Internacional (Actualidad RT).- A finales de marzo, el primer ministro de la India, Narendra Modi, decretó la cuarentena para los más de 1.300 millones de habitantes de su país, en un intento por contener el avance del coronavirus. No obstante, ese esfuerzo aportó frutos inesperados.

So my cousin sent me this…. You can now see the foothills of the himalayas in Himachal from Punjab, thanks to the lockdown and low pollution. This is #Jalandhar. 💫⭐🥰 #IndiaLockdown #IndiaCorona pic.twitter.com/bjNsyWsdUJ — Kash Singh (@kash_education) April 5, 2020

Los niveles de contaminación en gran parte del país, conocido por su aire viciado, se han reducido drásticamente y hasta el Himalaya se ha vuelto visible desde varias partes de la India por primera vez en 30 años.

Effects of reduced air pollution -Jalandharis (aka Jalandhar residents) getting a glimpse of dhauladhar range 213 Kms-picture courtesy -my neighbour from his rooftop !! pic.twitter.com/UB7KosLS7H — Jaiveer Shergill (@JaiveerShergill) April 3, 2020

Así, habitantes del distrito de Jalandhar, en el estado de Punjab, a 230 kilómetros de distancia, acudieron en masa a las redes sociales para compartir impresionantes imágenes de las montañas nevadas del Himalaya

Se puede ver el Himalaya desde la India por baja contaminación durante cuarentena https://t.co/OPcrfmEFJB pic.twitter.com/TjI4p4BaBB — Periódico Enfoque (@P_Enfoque) April 8, 2020

Por su parte, Harbhajan Singh, un exjugador indio de cricket, señaló en su cuenta de Twitter que ha podido ver el Himalaya por primera vez desde su casa.