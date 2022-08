Alan Delgado regresa como 6to del mundial U12 de béisbol

México no pudo avanzar más de lo esperado y su papel en la Copa Mundial de Béisbol U12 se resume al sexto lugar con un récord de 4 juegos ganados y 4 perdidos. Su participación fue del 29 de julio al 7 de agosto en Tainan, Taiwán.

El sudcaliforniano Alan Delgado Castellanos, fue uno de los hombres al mando para entrenar y tomar las riendas de esta novena que viajó desde casa hasta tierras asiáticas, sin embargo el resultado dejó un poco a deber teniendo en cuenta los antecedentes, cuando nuestro país lograba medallas.

Fuera de no haber quedado más cerca del podio, nuestros representantes hicieron un buen papel, con victorias muy abultadas y siendo importantes en muchos momentos, no obstante, en esta ocasión, no fue posible cerrar como se tenía en mente.

Los juegos que disputó México fueron los siguientes:

México 15-0 Sudáfrica

China, Taipei 3-1

México 14-0 Italia

México 7-1 Venezuela

USA 6-5 México

Corea del Sur 4-1 México

República Dominicana 9-2 México

El equipo entrenado por Alan Delgado tuvo un excelente inicio al colocarse como líderes del Grupo A, pero las otras grandes potencias de este deporte se aplicaron y lograron grandes juegos en los que vencieron a los aztecas.

Cabe mencionar que de toda la plantilla mexicana, fue Ezequiel Rivera Velarde el único paisano en aparecer en el “equipo mundial” y elegido el mejor tercera base del mundo en su categoría.