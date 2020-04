Albañil independiente solicita a las autoridades les dejen realizar pequeños trabajos para poder llevar comida a sus hogares.

Foto: Ivette Pérez

Al no tener un sustento estable, no existe garantía alguna para poder salir adelante de la situación, por el contrario, la situación es cada vez más precaria.

La Paz.- De manera anónima el ciudadano dedicado a la labor de la construcción de manera particular por más de 30 años y de quien depende una familia completa, declaró para CPS Noticias que la presente contingencia sanitaria los ha dejado prácticamente en la calle, compartió que ni siquiera sale para poder llevar comida a su hogar.

En ese sentido hizo un llamado a las autoridades a ser más sensibles y solidarios con las personas que trabajan al día, solicitó de manera atenta, se tomen las medidas y acciones necesarias que les permita poder continuar trabajando para tener como sobrevivir.

“Pues, así como ando yo solo, la verdad pediría que lo dejaran a uno trabajar, habiendo trabajo hay todo hay manera de solventar el hogar”, declaró.

En ese sentido, añadió que, ahora todo se vuelve más complicado ya que nadie los quiere contratar, ni siquiera para trabajos pequeños por temor a ser multados.

“Ahora si ha estado más difícil porque se ha escaseado el jale, pero ahora ya de atiro, porque ya la parara, porque aun que busque uno ya no dan trabajo porque los van a multar”, dijo.

Compartió que la restricciones para el sector de la construcción derivados de la pandemia por el Covid-19 afecta terriblemente a las personas que trabajan de manera particular, ya que, al no tener un sustento estable, no existe garantía alguna para poder salir adelante de la situación, por el contrario, la situación es cada vez más precaria.

Manifestó que, antes de la pandemia al ser un trabajador particular en un mes llegaba a tener de 3 a 4 trabajos, algunos con una durabilidad de hasta semana y media dependiendo del servicio para el cual se le contratará, lo que le garantizaba tener un sustento para llevar a su hogar, sin embargo, a partir de las contingencia apenas logra concretar máximo 2 trabajos si bien le va, pero al ser arreglos pequeños es poco el dinero que se lleva a su cartera, mismo que no alcanza para cubrir ni lo más mínimo para su familia.

Añadió que, desde que dio inicio la cuarentena, apenas hace una semana llegó la Guardia Nacional a su casa para entregarles una bolsa con despensa, con la promesa de que volverían, pero a la fecha no han vuelto y ninguna otra autoridad se ha acercado a ofrecer algún otro apoyo.