“Albañiles de Los Cabos sin festejo este 3 de mayo y en condiciones difíciles” Canacintra

San José del Cabo.- Sin trabajo y con la noticia de que se ampliará la suspensión temporal de obras públicas y privadas no esenciales en el municipio de Los Cabos hasta el día 15 de mayo, así pasaron los albañiles el festejo del Día de la Santa Cruz, así lo dio a conocer el presidente de Canacintra Los Cabos, Ricardo Davis Smith, tras señalar que pasaron este 3 de mayo “un día muy triste” los trabajadores de la construcción.

Con respecto a la ampliación hasta el 15 de mayo en la suspensión de obra pública y privada no esencial en el municipio, dijo que se trata de un exhorto que hace el director general de Planeación Urbana, Víctor Hugo Green por instrucciones de la Presidencia Municipal y en acuerdo con las indicaciones federales y estatales de mantener este paro de labores hasta dos semanas más de lo que se había acordado en un principio que era hasta el 30 de abril.

“Todos habíamos dicho que reiniciaríamos el día 4 de mayo, sin embargo están prolongándolo; esperemos que sea esto para reiniciar las obras, y nosotros como dirigente de cámara, director responsable de obra y contratista, estamos acatando y aguantando esta pandemia de manera crítica ya con la gente”.

Dijo que con estas noticias y con la escasez y carestía de la cerveza, no había forma para conmemorar el Día de la Santa Cruz para los trabajadores de la construcción.

“Ayer fue el día del albañil, aprovecho para mandar y enviar un saludo para los trabajadores de la construcción y decirle que vendrán otros tiempos mejores para celebrarlo como debe de ser este día tan importante para ellos”.

Con esta ley seca terrible que ha generado escasez y desabasto de cerveza, “no creo que se hayan equipado los albañiles para celebrar en familia, en casa, ya vendrán tiempos mejores para poder celebrarles a estos héroes de la construcción, en otra ocasión se les debe de festejar”, concluyó.