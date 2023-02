Alcalde de Los Cabos respalda a tesorero; “fue fuego amigo”

Ante los señalamientos hacia José Martín Talamantes Geraldo, Tesorero Municipal de Los Cabos, por la supuesta omisión al no dar de alta de un crédito por 203 millones de pesos, de acuerdo a la inscripción de la obligación a corto plazo entre el Ayuntamiento de Los Cabos y BANSI, S.A. Celebrada el pasado 18 de octubre del año 2022, se generó polémica y dudas acerca de si la planta desaladora y los recursos de la misma corrían peligro, por la falta de liquidez financiera.

El primer edil cabeño, Oscar Leggs Castro a través de su habitual trasmisión en vivo de los viernes, dio a conocer que solo se trató de una información tardía, asimismo externó su respaldo a Talamantes Geraldo.

Expresó que lamentablemente los ataques a su administración vienen desde adentro, y no precisamente del Gobierno Municipal.

“Fue un retraso en la información, pero todo está completamente legal, es más el amarillismo que han estado generando, mi total respaldo al Tesorero Municipal, más tarde daremos información de dónde salió el dato y cómo el fuego amigo está con todo, cuando lo que deberían hacer es ponerse a trabajar, si no ayudan que no estorben. Y no hablo del Gobierno Municipal”.