Alcaldesa de Comondú declara incompetente a su Policía Municipal

Fue el pasado viernes 30 de septiembre, en la conferencia matutina del XVII Ayuntamiento de Comondú, la alcaldesa de dicha cabecera municipal, Iliana Guadalupe Talamantes Higuera, expresó que la policía municipal de la región es incompetente ante el crimen organizado, ya que la Policía Municipal tiene sus limitantes al no poder llevar cabo investigaciones que son de fuero federal.

Con relación de los hechos del pasado domingo 25 de septiembre del año en curso, en donde se difundió un video en donde sujetos armados agredieron a tres elementos de la Policía Municipal de Comondú, esto en la colonia Centro de Ciudad Constitución, la alcaldesa señaló en la conferencia de prensa que ya se tomaron cartas en el asunto, resaltando que nada está atentando contra la ciudadanía.

“Yo le digo a la gente que no tengan miedo, tengan confianza. Hay seguridad en nuestro municipio de Comondú y sobre todo para seguir haciendo nuestra vida normal, yo por ejemplo les puedo decir que mis hijos no han dejado de ir a la escuela y sus cursos que asisten durante el día porque tengo la plena confianza y conocimiento de que aquí no está pasando nada fuera de lo normal, nada como el que pasó un hecho donde golpearon a unos policías, se están tomando cartas en el asunto y punto, nadie está atentando contra la ciudadanía”.

No obstante, en dicha conferencia matutina, Talamantes Higuera afirmó que los elementos policiales comundeños no tienen la competencia de combatir el crimen organizado, ya que principalmente están para velar la seguridad de la ciudadanía y no para realizar investigación de la delincuencia organizada.

“Nosotros tenemos nuestras limitaciones, la policía municipal no se va a poner hacer investigación de la delincuencia organizada ni del narcotráfico porque no está dentro de las funciones de la policía municipal. Estamos para atender otros asuntos, nosotros no vamos a iniciar una guerra ni una cacería de brujas, si no puede la policía federal, los marinos ni el ejército, si no han podido todo este tiempo, ¿lo va a acabar la policía municipal de Comondú?, por favor”, expresó.

Cabe señalar, que afortunadamente el municipio de Comondú no cuenta con una alta incidencia en delitos que tengan que ver con el narcomenudeo, esto de acuerdo al semáforo delictivo en el estado de Baja California Sur, donde señala que en los primeros ocho meses del 2022, solo se han registrado 15 casos de esta índole, nada comparándolo con el municipio de Los Cabos, el cual ha tenido 159 incidentes de enero a agosto del presente año.