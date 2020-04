Alcaldesa de Guayaquil anuncia que ya no tiene Covid-19

Foto: Twitter

Internacional (Actualidad RT).- Cynthia Viteri, alcaldesa de la ciudad ecuatoriana de Guayaquil, urbe que se ha convertido en el epicentro de la pandemia del coronavirus en el país, anunció este jueves 9 de abril que ya se ha recuperado tras haber contraído el virus.

“Ayer recibí los resultados de los nuevos exámenes de covid-19 tomados la semana pasada y gracias a Dios he superado la enfermedad”, dijo la burgomaestre, quien informó que había dado positivo hace 21 días, el pasado 19 de marzo, un día después que se generara una polémica por haber ordenado un bloqueo en el aeropuerto de Guayaquil, con el que impidió el aterrizaje de aviones de KLM e Iberia, que venían a Ecuador a hacer vuelos humanitarios.

Ayer recibí los resultados de los nuevos exámenes de COVID19 tomados la semana pasada y gracias a Dios he superado la enfermedad. Durante semanas he estado trabajando mediante llamadas y videoconferencias, hoy me incorporo al trabajo en territorio en defensa de Guayaquil. pic.twitter.com/lbAlU3qwh4

— Cynthia Viteri (@CynthiaViteri6) April 9, 2020