Alcaldesa de Los Cabos exhorta a familias no salir en este periodo Santo

Cabo San Lucas.- Armida Castro Guzman, alcalde del XIII Ayuntamiento de Los Cabos, dio a conocer que es importante que la población en general evite hacer reuniones, salir de casa o acudir a las playas en este periodo Santo.

Recalcó que autoridades sanitarias están exhortando a la ciudadanía a no salir de sus hogares, por eso es que se están llevando medidas de seguridad tanto por el Municipio de Los Cabos como del Estado de Baja California Sur.

Subrayó que “es necesario que nos ayudes, te convocamos a no ir a las playas y a no salir sino no tienes nada que hacer, obviamente no queremos poner en riesgo tu salud”.