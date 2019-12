Alcaldesa de Los Cabos visita la escuela secundaria general “Raúl Enrique Guerrero Montaño”

Los Cabos BCS., 04 Dic (Gobierno de Los Cabos).- Como parte del compromiso que hizo la alcaldesa del XIII Ayuntamiento de Los Cabos Armida Castro Guzmán de visitar, atender, gestionar y apoyar la ciudadanía de la Delegación de Cabo San Lucas todos los miércoles, la primera edil acompañó a los alumnos, maestros y directivos, al acto cívico realizado en la escuela secundaria general “Raúl Enrique Guerrero Montaño” en la colonia Leonardo Gastélum, con motivo al Día Internacional de las Personas con Discapacidad .

En ese mismo sentido, Castro Guzmán agradeció la invitación por visitar la institución educativa y dijo que le gustaría haber estado el día 3 de diciembre pero la agenda de trabajo no lo permitió; “cuando se habla de discapacidad valdría la pena hacer un alto en el camino, porque si insistimos en nuestras casas, escuelas o trabajos, un día va a ser por añadidura; que no se tenga que hablar de inclusión, que no se tenga que poner una ley, que sea en automático; como es saludar a una persona de tez blanca, morena, con cabello largo o corto, con el mismo derecho humano, estar aquí y hacer el mejor de los esfuerzos por lo que queremos”.

Continuó, diciendo, “venimos a compartir con ustedes su asamblea cívica, venimos a compartir con ustedes en cómo han sido parte de la inclusión y como van formándose juntos con sus maestros en la idea de que no hay diferencias, para lograr entender que somos iguales y que tenemos los mismos derechos” concluyó la alcaldesa municipal.

En ese sentido, el director de la escuela secundaria general “Raúl Enrique Guerrero Montaño” Ricardo Vargas López comentó que la escuela se fundó en el 2009 y para conocimiento de todos es la segunda vez que se cuenta con la presencia de un presidente municipal, por eso se sienten sumamente orgullosos de contar con la visita; para ellos es muy importante porque llega a una escuela que le abrió las puertas a la inclusión donde se le ha brindado al alumnado la oportunidad de desarrollarse como personas, compartiendo la misma idea con todo el personal que labora en la institución.

En este evento también estuvieron presentes la oficial mayor municipal, Marcela Loya López y el director municipal de Educación, Juan Meza García.