Alcanzará en 2020 Fideicomiso Privado de Los Cabos recaudación de 2.5 mdd

San José del Cabo.- El destino turístico de Los Cabos es ejemplo a nivel nacional por la unidad del sector hotelero y empresarial, por eso que sigue firme en su crecimiento en el número de turistas nacionales e internacionales, a pesar de los cambios de la política federal en materia turística, así lo afirmó la presidenta ejecutiva de la Asociación de Hoteles de Los Cabos, Lilzi Orcí, tras señalar que concluirán el 2019 con una participación de 64 de los 83 socios en el fideicomiso privado, esperando en el 2020 llegar a la meta.

“La creación del fideicomiso privado ha sido un gran logro y no nos vamos a cansar de decirlo, porque gracias a ello Los Cabos está sólido, por eso llamamos la atención de estos grandes inversionistas que vienen a abrir tantos hoteles en el destino”, subrayó.

Sostuvo que Los Cabos está haciendo muy bien las cosas y eso es el resultado del excelente panorama con que cerrarán el año, con 70 por ciento de ocupación promedio en el año y tarifa promedio de 300 dólares.

“Estamos haciendo bien en Los cabos en cuestión de promoción, porque a nivel nacional hubo un pequeño decremento en la llegada de turistas internacionales; Los Cabos no ha sufrido este decremento y esto es gracias a las acciones de promoción que estamos haciendo, y a la unidad del sector hotelero e iniciativa privada que tanto nos caracteriza a Los Cabos, somos ejemplo a nivel nacional de la unidad de este sector, gracias a eso es que nos permite hacer este tipo de cambios y que no nos afecte este decremento a nivel nacional”.

Señaló que la recaudación del fideicomiso privado de turismo la iniciaron en septiembre y cada vez se van sumando más hoteles, ya están participando 64 de un total de 83 socios, para el próximo año esperan llegar a la meta de los 2.5 millones de dólares