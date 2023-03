Carlos Alcaraz y Cameron Norrie son bajas del Abierto de Acapulco

El Abierto Mexicano ha iniciado en Acapulco; sin embargo, no todo son buenas noticias, pues los tenistas Carlos Alcaraz y Cameron Norrie confirmaron que causan baja del torneo debido a problemas físicos.

El español y actual segundo lugar del ranking de la ATP, Carlos Alcaraz, informó que no estará presente en el Abierto de Acapulco, tras sufrir una distensión en el tendón de la corva.

Unfortunately I won’t be able to play in @AbiertoTelcel . I have a grade 1 strain in my right hamstring that will keep me out for several days, according to the tests we did this morning. pic.twitter.com/speM91ejom

Por otra parte, el británico Cameron Norrie dijo sentirse fatigado y por ello será baja del torneo, no sin antes expresar su tristeza por perderse la competencia.

I am super disappointed that I wont be able to play in @AbiertoTelcel this year. Unfortunately my body is completely fatigued and I need some time to recover. This is one of my favorite tournaments in the world and it’s sad to not be able to play in front of these amazing fans. pic.twitter.com/NcS3Vmind9

— Cameron Norrie (@cam_norrie) February 28, 2023