Alcalde invita a Lupita Saldaña trabajar en lugar de criticarlo

Luego de que el alcalde de Los Cabos, Oscar Leggs, fuera fuertemente criticado por la senadora Lupita Saldaña por irse a colocar su refuerzo contra Covid-19 a Estados Unidos, el presidente municipal llamó a la senadora a trabajar por los cabeños, en lugar de criticarlo, pues también su hijo se vacunó en USA.

“A toda nuestra palomilla le gustó, a los cabeños, menos a los panistas resentidos, encabezados por la senadora la Lupe Saldaña, que estuvo mandando en los grupos para que nos atacaran como si eso nos fuera hacer daño, la verdad senadora que hipócrita es usted, porque su hijo se acaba de vacunar en Estados Unidos también, entonces no sea hipócrita, póngase a trabajar, usted es de la Comisión del Agua ayúdennos con eso, ayúdenos para que tengan agua los cabeños”, señaló.

Afirmó que aún le duele que le ganará pese a todo el dinero invertido, por lo que la invitó a que se gane a la gente trabajando.

Aseguró que el viaje le costó 22 mil pesos y lo pagó él pese a estar trabajando, acción que ha demostrado hacer más allá de un horario.

Destacó que, si puede vacunarse en otra parte y dejarle su espacio a alguien más cuando la vacuna llegue a Los Cabos, lo hará.

“Aparte, estamos trabajando para todos, incluyendo a su gente Senadora, porque también le contraté a su gente, para que trabaje y de resultados, pero si no trabaja su gente, también va pa fuera, ya pasaron los tres meses y nosotros no estamos aquí para experimentar si no para dar resultados, los ciudadanos para eso nos eligieron”.